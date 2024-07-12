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В России заблокировали самый популярный сайт с фанфиками «Фикбук»
Популярная платформа для публикации любительских литературных произведений «Фикбук» оказалась в центре внимания российских регулирующих органов. Как стало известно, сайт был внесен в реестр заблокированных ресурсов Роскомнадзора, передает РИА Новости.
«Фикбук», по данным за 2023 год, является лидирующей русскоязычной площадкой для размещения не только фанфиков — произведений по мотивам популярных книг, фильмов, сериалов и анимационных проектов, но и оригинальных историй, а также литературоведческих статей.
Причиной внесения сайта в реестр стали неоднократные требования РКН к администрации ресурса об удалении контента, который, по мнению регулятора, содержит запрещенную в России пропаганду ЛГБТ*
*движение признано в РФ экстремистским и запрещено.
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