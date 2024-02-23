В России за январь 2024 года в три раза упали объемы выдачи ипотек

В РФ фиксируют сокращение объема выдачи ипотек по итогам января 2024 года. Так, в сравнении с декабрем 2023-го количество выданных таких кредитов сократилось в три раза, пишет газета «Известия».

Согласно статистике, в стране в первый месяц года банки выдали 61 тыс. ипотек. Общая сумма, выданная в долг, составила 235,6 млрд рублей. Для сравнения: за декабрь прошлого года выдали 178 тыс. займов на сумму 783 млрд рублей.

По данным Центрального банка России, в январе прирост ипотечного кредитования замедлился до 0,6% (в декабре было 2,9%).

Отмечается, что сократилось и количество выдач ипотек с государственной поддержкой. В январе таких кредитов выдали на 189 млрд рублей. Для сравнения: в декабре объем выдач составил 655 млрд. «Упала» и льготная ипотека. Данные за декабрь - 280 млрд рублей, а за январь – уже 58 млрд. Снизился объем даже по программам семейной ипотеки (было 284 млрд в декабре, а в январе стало 102 млрд). Выдача рыночной ипотеки за месяц сократилась не так сильно – всего до 86 млрд рублей (-35%).

В ЦБ прокомментировали снижение тем, что в январе были длинные праздники, поэтому такое падение ипотечного рынка характерно для первого месяца года. Также замедлению поспособствовало ужесточение условий по ипотеке с господдержкой и высокие ставки по рыночной ипотеке.