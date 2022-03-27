В России за сутки почти на 50% снизилось число госпитализаций с Covid-19

За сутки в медицинские учреждения России госпитализированы 2203 человека — это на 48,5% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19.

Снижение показателя зарегистрировано в 79 регионах страны. В общей сложности за день выявлено 23 280 новых случаев заражения, что является минимумом с 13 января.

Выздоровели 47 540 человек. По данным медиков, сейчас с вирусом справились 93,8% от общего числа заболевших.

Также по стране подтвердилось 338 смертей от последствий вируса.