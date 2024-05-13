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Происшествия 13 мая 2024 10:45

В России за скрытые автомобильные номера могут начать штрафовать

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Российские власти намерены ввести штрафы за использование приспособлений, затрудняющих идентификацию автомобильных номеров, сообщает «Интерфакс».

Такой проект отзыва включен в повестку заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности 13 мая.

Документ предусматривает административную ответственность за управление транспортным средством, оборудованным устройствами для маскировки или изменения регистрационных знаков.

Также предлагается ввести штрафы за езду без номеров, с видоизмененными номерами или с применением специальных материалов, препятствующих их идентификации. Повторное в течение года нарушение, связанное с отсутствием госномера, повлечет за собой более высокий штраф.

#штрафы
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