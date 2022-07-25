В России за систематическое вождение без прав вводят уголовную ответственность

В России всех водителей, которые систематически управляют автомобилем без прав, ждет уголовная ответственность, сообщает ТАСС.

Уголовное преследование грозит тем водителям, которые уже были лишены водительских прав и подвергнуты административному наказанию за аналогичное преступление. Также срок грозит нарушителям, у которых была судимость за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Максимальное наказание, которое грозит водителю в этом случае, до двух лет лишения свободы.

Также вступили в силу изменения, касающиеся водителей, которые повторно сели за руль, будучи уже лишенными прав, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. В этом случае нарушителю придется заплатить внушительный штраф – от 50 до 100 тыс. рублей либо отправиться на обязательные работы сроком от 150 до 200 часов.

