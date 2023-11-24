В России за последний год бананы подорожали почти на 47%

За последний год в России бананы выросли в цене почти на 47%. Так, если в октябре 2022 года 1 кг этих фруктов стоил в среднем 97,7 рубля, то в октябре 2023-го – уже 143,4 рубля, следует из статистики потребительских цен Росстата.

Причина такого роста стоимости – курсы валют. Как объяснила РБК гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий, цены на фрукты в России, в том числе на бананы, зависит от импортных поставок и, как следствие, валютного курса. Так, если летом 2022 года доллар стоил 57 рублей, а евро – 60, то в июне 2023-го курсы этих валют выросли до 83,1 рубля и 90,1 рубля соответственно. То есть рост составил 40–50% и почти на столько же подорожали и фрукты.

Напомним, бананы ввозятся в Россию из Эквадора. На эту страну приходится 96% всех банановых поставок, а РФ, в свою очередь, один из крупнейших покупателей данного фрукта. Если рубль слабеет по отношению к валютам, то автоматически дорожают и импортные товары, включая их логистику, которая сильно отражается на цене бананов.

На стоимость фрукта влияет и сезонность: летом бананы стоят дешевле, а зимой – дороже. Отметим, что на Эквадоре эти фрукты растут круглый год, а зимой спрос на бананы в странах Северного полушария повышается.