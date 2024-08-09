В России за опасное вождение могут начать штрафовать со следующего года

В России с 2025 года могут появиться новые штрафы за опасное вождение. Госдума намерена рассмотреть соответствующий законопроект во время осенней сессии, сообщают «Известия».

Понятие опасного вождения будет включать в себя ряд нарушений, среди которых отказ уступить дорогу автомобилю с преимущественным правом проезда, перестроение в плотном потоке, игнорирование безопасной дистанции и интервала, необоснованное резкое торможение и создание помех для обгона.

Нарушителям грозят серьезные санкции. За первый проступок предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а при повторном нарушении водитель может лишиться прав на срок от одного до трех месяцев.

Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подчеркнул важность устранения существующего правового пробела, так как термин «опасное вождение» уже присутствует в ПДД, но до сих пор не предусматривает наказания.

Депутат отметил, что проблема опасного вождения остается актуальной. По его словам, на дорогах все еще встречаются водители, которые, управляя мощными автомобилями, создают опасные ситуации, провоцируют аварии и угрожают жизни других участников дорожного движения.