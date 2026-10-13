В России за год подешевели сливочное масло, рис и свинина

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Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях в сентябре 2026 года снизились на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сильнее всего за год подешевели сливочное масло, рис и свинина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

По данным ассоциации, цены снизились в девяти из 25 категорий социально значимых продуктов. Сливочное масло подешевело на 24%, рис – на 19%, свинина – на 18%. Также за год снизились цены на пшено – на 15%, пшеничную муку – на 10%, ржаной и ржано-пшеничный хлеб – на 2,6%, куриные яйца – на 2,4%. Вермишель подешевела на 0,05%, молоко – на 0,04%.

В сентябре по сравнению с августом минимальная стоимость базовой продовольственной корзины в торговых сетях уменьшилась на 0,7%. Наиболее заметно подешевели овощи борщевого набора: морковь – на 24%, картофель – на 19%, белокочанная капуста – на 14%, свекла – на 12,5%, репчатый лук – на 11%.

Кроме того, за месяц снизились цены на сезонные яблоки – на 5,3%, баранину – на 2,9%, ржаной и ржано-пшеничный хлеб – на 1,6%, подсолнечное масло – на 1,2% и сахар-песок – на 1,1%. Черный чай подешевел на 0,5%, гречневая крупа – на 0,02%.

В сентябре средняя наценка торговых сетей на продукты самой низкой ценовой категории стала отрицательной и составила минус 0,3%. В июле и августе этот показатель находился на уровне 0,3%. Для сравнения: в сентябре 2025 года средняя наценка достигала 2,8%, а в сентябре 2024 года – 6,6%.

В сентябре торговые сети продавали товары самой низкой ценовой категории дешевле закупочной стоимости в 15 из 25 социально значимых категорий. В их числе пшено, наценка на которое составила минус 14,9%, гречневая крупа – минус 14,3%, куриные яйца – минус 7,7%, подсолнечное масло и морковь – по минус 5,7%, баранина – минус 5,5%, белокочанная капуста – минус 4,4%.

Также ниже закупочной стоимости продавали пшеничную муку – на 3,7%, рис и сезонные яблоки – на 3,6%, свеклу – на 2,6%, вермишель – на 1,3%, сахар-песок – на 0,6%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки – на 0,4%, тушку цыпленка-бройлера – на 0,2%.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов объяснил динамику цен инфляционными издержками на всех этапах поставок. По его словам, осенью на рынок поступает новый урожай, что помогает сдерживать колебания цен на сезонные продукты.

Он также отметил, что в сентябре овощи борщевого набора подешевели сразу на несколько десятков процентов. В частности, в этом году картофель, морковь и капуста дешевели активнее, чем в августе – сентябре прошлого года.

Богданов добавил, что торговые сети стараются поддерживать покупателей: они устанавливают минимальные наценки, а часть стоимости базовых продуктов покрывают за счет собственной прибыли.