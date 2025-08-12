В России за год подешевели арбузы и дыни

Фото: © «Татар-информ»

В России по итогам июля-августа 2025 года 1 кг дыни стоил 87 рублей. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Причем число покупок данного фрукта увеличилось на 10% за последние 12 месяцев, следует из аналитики портала «Чек индекс».

Средняя цена за 1 кг арбуза за последний год снизилась на 2%, до 52 рублей. Но спрос на этот фрукт за 12 месяцев снизился на 8%.

Отмечается, что арбуз без косточек сейчас в России стоит 91 рубль за 1 кг (+6% за год), арбуз с желтой мякотью – 97 рублей за «кило» (+10%).

В июле-августе россияне чаще покупали арбуз весом 6-9 кг, дыню по 4-7 кг.

«Значительное влияние на объем продаж арбузов оказывает появление отечественных сезонных арбузов. В этом году их выход на рынок состоялся чуть позже, чем в прошлом году, что в свою очередь сместило интерес в сторону дынь и более экзотических сортов. В частности, арбузы без косточек и с желтой мякотью заметно дороже, но год к году обретают больший интерес со стороны покупателя. Тем временем, средний ценник за счет более высокого объема предложений и высокой базы прошлого года – оказался даже ниже прошлогоднего уровня», - объяснили аналитики.