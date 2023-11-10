Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России за 10 месяцев 2023 года потратили на нацпроекты 2,2 трлн рублей
За 10 месяцев 2023 года в России на реализацию национальных проектов потратили 2 291,2 млрд рублей. Как уточняется в пресс-службе Минфина РФ, данная сумма составляет 78,9 % от плановых бюджетных назначений.
Исполнение расходов в разрезе национальных проектов составляет:
«Демография» – 91,4 %;
«Здравоохранение» – 72,0 %;
«Образование» – 75,6 %;
«Жилье и городская среда» – 82,2 %;
«Экология» – 74,6 %;
«Безопасные качественные дороги» – 79,0 %;
«Производительность труда» – 76,3 %;
«Наука и университеты» – 85,6 %;
«Цифровая экономика Российской Федерации» – 64,7 %;
«Культура» – 87,8 %;
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 64,3 %;
«Международная кооперация и экспорт» – 73,3 %;
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 61,1 %;
«Туризм и индустрия гостеприимства» – 58,2 %.
Ранее сообщалось, количество выданных ипотек в Татарстане в 2023 году увеличилось в два раза. Общий долг татарстанцев составил 540 млрд рублей – это на 40% больше, чем планируется бюджет РТ на будущий год. Подробнее читайте в материале «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»