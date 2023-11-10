В России за 10 месяцев 2023 года потратили на нацпроекты 2,2 трлн рублей

За 10 месяцев 2023 года в России на реализацию национальных проектов потратили 2 291,2 млрд рублей. Как уточняется в пресс-службе Минфина РФ, данная сумма составляет 78,9 % от плановых бюджетных назначений.

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов составляет:

«Демография» – 91,4 %;

«Здравоохранение» – 72,0 %;

«Образование» – 75,6 %;

«Жилье и городская среда» – 82,2 %;

«Экология» – 74,6 %;

«Безопасные качественные дороги» – 79,0 %;

«Производительность труда» – 76,3 %;

«Наука и университеты» – 85,6 %;

«Цифровая экономика Российской Федерации» – 64,7 %;

«Культура» – 87,8 %;

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 64,3 %;

«Международная кооперация и экспорт» – 73,3 %;

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 61,1 %;

«Туризм и индустрия гостеприимства» – 58,2 %.

Ранее сообщалось, количество выданных ипотек в Татарстане в 2023 году увеличилось в два раза. Общий долг татарстанцев составил 540 млрд рублей – это на 40% больше, чем планируется бюджет РТ на будущий год. Подробнее читайте в материале «Татар-информ».