news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 сентября 2025 11:12

В России хотят запретить продажу вейпов к 2026 году

Читайте нас в
Телеграм

Продажу вейпов в России могут полностью запретить к началу следующего года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По словам депутата, соответствующий законопроект уже готовится.

Леонов добавил, что законопроект должен быть лаконичным и ясным: помимо перечня запрещенных веществ, будут прописаны и сами устройства. Предполагается, что это предупредит возможность обхода закона для производителей и продавцов электронных сигарет. Не менее важно здесь и то, что такие меры приведут к сокращению доступа детей к этим устройствам, считает парламентарий.

Напомним, запрет продажи электронных сигарет обсуждался в Госдуме неоднократно. В случае принятия такого закона купить устройство не смогут даже совершеннолетние. Законодатели не исключают, что перечень запрещенных устройств будет увеличиваться по мере появления новых аналогов на рынке.

#вейпы #электронные сигареты #Курение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025