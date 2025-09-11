В России хотят запретить продажу вейпов к 2026 году

Продажу вейпов в России могут полностью запретить к началу следующего года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По словам депутата, соответствующий законопроект уже готовится.

Леонов добавил, что законопроект должен быть лаконичным и ясным: помимо перечня запрещенных веществ, будут прописаны и сами устройства. Предполагается, что это предупредит возможность обхода закона для производителей и продавцов электронных сигарет. Не менее важно здесь и то, что такие меры приведут к сокращению доступа детей к этим устройствам, считает парламентарий.

Напомним, запрет продажи электронных сигарет обсуждался в Госдуме неоднократно. В случае принятия такого закона купить устройство не смогут даже совершеннолетние. Законодатели не исключают, что перечень запрещенных устройств будет увеличиваться по мере появления новых аналогов на рынке.