В России хотят запретить продажу пиротехники детям через маркетплейсы

В России предлагают запретить продажу пиротехники несовершеннолетним на маркетплейсах и в отделениях «Почты России».

ТАСС отмечает, что инициативой предусматривается запрет или ограничение на онлайн-продажу, а также запрет на выдачу пиротехнической продукции в пунктах выдачи маркетплейсов.

За нарушение требований пожарной безопасности при продаже пиротехники предусмотрена административная ответственность. Так, административный штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.