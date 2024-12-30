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Общество 30 декабря 2024 09:28

В России хотят запретить продажу пиротехники детям через маркетплейсы

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В России предлагают запретить продажу пиротехники несовершеннолетним на маркетплейсах и в отделениях «Почты России».

ТАСС отмечает, что инициативой предусматривается запрет или ограничение на онлайн-продажу, а также запрет на выдачу пиротехнической продукции в пунктах выдачи маркетплейсов.

За нарушение требований пожарной безопасности при продаже пиротехники предусмотрена административная ответственность. Так, административный штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

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