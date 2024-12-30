Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России хотят запретить продажу пиротехники детям через маркетплейсы
В России предлагают запретить продажу пиротехники несовершеннолетним на маркетплейсах и в отделениях «Почты России».
ТАСС отмечает, что инициативой предусматривается запрет или ограничение на онлайн-продажу, а также запрет на выдачу пиротехнической продукции в пунктах выдачи маркетплейсов.
За нарушение требований пожарной безопасности при продаже пиротехники предусмотрена административная ответственность. Так, административный штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»