В России хотят запретить продавать энергетики детям - законопроект внесли

Парламентарии всех фракций предложили запретить продавать энергетики несовершеннолетним. Проект закона уже внесен в Госдуму, написал председатель палаты Вячеслав Володин у себя в Телеграм-канале.

«Сегодня почти каждый четвёртый человек в нашей стране потребляет энергию, а среди молодёжи — каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2% , в группе 25–29 лет — 49,7%. Опасная тенденция», – обратил внимание Володин в посте.

В сообщении уточняется, что запрет предложили ввести по всей стране. Он коснется не просто энергетических, а всех безалкогольных тонизирующих напитков.

По словам Володина, запрет предложили ввести на энергетики в потребительской таре объемом более 500 мл. Спикер подчеркнул, что высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, рискуют развить ишемическую болезнь сердца, диабет и другие заболевания.

Председатель Госдумы отметил, что во многих российских регионах уже ограничили продажу энергетиков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена.

Он подчеркнул, что решение о запрете продажи детям энергетиков надо принять до августа. По графику весенняя сессия Госдумы завершится 4 августа, а последняя неделя пленарных заседаний пройдет с 22 по 28 июля. То есть решение могут принять до конца сессии.