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В России хотят запретить наказывать работников за опоздание из-за плохой погоды
Госдума хочет внести поправки в ТК РФ и запретить руководителям наказывать работника за опоздание из-за непогоды. Парламентарии уже собирают отзывы на этот проект закона, пишет «Российская газета».
Со слов инициаторов законопроекта, нередко россиян наказывают за опоздание на рабочее место из-за плохой погоды. Они подчеркнули, что тяжелые погодные условия по моральному определению являются уважительной причиной, но на уровне закона этот момент никак не закреплен. В то же время из-за подобных нюансов между сторонами возникает много споров, вплоть до судебных тяжб.
Также отмечается, что поправки должны защитить права не только уволенных из-за опоздания в непогоду, но и лишенных премий.
В случае одобрения законопроекта критерии плохой погоды должно будет определить правительство РФ.
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