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В России хотят ввести соцвклады до 50 тысяч рублей для граждан с низкими доходами
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает создание социального банковского счета и вклада для граждан с низкими доходами. Предполагается, что это позволит ввести гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке ЦБ, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Поправки внесли депутаты и сенаторы во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Они предлагают предусмотреть договор социального банковского вклада и социального банковского счета. Открываться он будет только в банках, имеющих право на привлечение денежных средств физлиц во вклады, открытие счетов и т.д. Кроме того, финансовые организации должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов в банках.
Воспользоваться новым инструментом смогут жители с низкими доходами, оцениваться будет их среднедушевой доход.
Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счет по договору – 50 тыс. рублей. Вносить средства на счет в иностранной валюте будет нельзя.
При этом брать комиссию за открытие и обслуживание социального банковского счета и совершение операций по нему на сумму менее 15 тыс. рублей банкам запретят.
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