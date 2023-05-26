В России хотят ввести соцвклады до 50 тысяч рублей для граждан с низкими доходами

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает создание социального банковского счета и вклада для граждан с низкими доходами. Предполагается, что это позволит ввести гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке ЦБ, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Поправки внесли депутаты и сенаторы во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Они предлагают предусмотреть договор социального банковского вклада и социального банковского счета. Открываться он будет только в банках, имеющих право на привлечение денежных средств физлиц во вклады, открытие счетов и т.д. Кроме того, финансовые организации должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов в банках.

Воспользоваться новым инструментом смогут жители с низкими доходами, оцениваться будет их среднедушевой доход.

Максимальный размер денежных средств, который может быть размещен на счет по договору – 50 тыс. рублей. Вносить средства на счет в иностранной валюте будет нельзя.

При этом брать комиссию за открытие и обслуживание социального банковского счета и совершение операций по нему на сумму менее 15 тыс. рублей банкам запретят.