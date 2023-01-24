В России хотят ввести предварительную регистрацию для пересечения границы на машине

В России собираются обязать при пересечении государственной границы на автомобиле заранее резервировать дату и время.

Соответствующие поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» подготовил председатель Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев, сообщает ТАСС.

Подобный порядок пересечения границы планируется установить на период до 1 марта 2024 года. При этом основные положения новеллы могут начать действовать уже с 1 марта этого года.

Предполагается, что Правительство утвердит перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время т категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди.

Кроме того, должен быть продуман характер размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

Резервировать дату и время водители должны будут через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, подотчетной Минтрансу РФ.

Услуга будет бесплатной. Заявитель сможет резервировать любые дату и время за исключением тех, что уже были забронированы.