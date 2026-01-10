news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 января 2026 09:31

В России хотят внедрить скрининг для пар, планирующих беременность

Читайте нас в
Телеграм

В России хотят создать и запустить программы генетического тестирования для пар, которые готовятся стать родителями. Об этом сообщает ТАСС.

Проверка призвана находить у людей наличие скрытого носительства опасных генов, что позволит просчитать риски рождения ребенка с генетическими заболеваниями еще до беременности.

Минздраву РФ было поручено в течение 2026 года составить план, как постепенно добавить данное тестирование к уже существующему обследованию младенцев.

Напомним, что сейчас в стране бесплатно обследуют всех новорожденных на ряд наследственных болезней, однако подобной проверки для будущих родителей пока не существует, они могут пройти её только по собственной инициативе и за свои деньги.

#молодые семьи #беременность #обследование
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

9 января 2026
Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

Отделение СФР по РТ: в 2026 году появится новая семейная выплата

9 января 2026