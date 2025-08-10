В России хотят в 10 раз увеличить штрафы за шумные авто и мотоциклы по ночам

Административные штрафы за вождение автомобиля, превышающего допустимый уровень шума ночью, планируется повысить с 500 до 5 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов, отметив, что соответствующий законопроект дорабатывается ко второму чтению. Его слова приводит РИА Новости.

Документ был принят в первом чтении в 2023 году. Согласно инициативе, российские регионы получат право устанавливать штрафы для водителей автомобилей и мотоциклов, нарушающих покой граждан ночью.

Законопроект также предусматривает возможность задержания транспортных средств с демонтированными или модифицированными глушителями. Предполагается, что фиксировать нарушения будут с помощью шумомеров, совмещенных с фото- и видеокамерами.

Колунов уточнил, что проект предполагает увеличение санкций по статье 8.23 КоАП РФ минимум в десять раз. По его словам, цель инициативы – ужесточить наказание для водителей, которые создают чрезмерный шум, мешая жителям спать и пугая прохожих громким выхлопом.

Он добавил, что в случае принятия закона регионы смогут самостоятельно устанавливать размер штрафов за это правонарушение, но не выше 30 тысяч рублей.

Парламентарий напомнил, что в начале года Росстандарт сертифицировал комплекс фотовидеофиксации «Эфир». Это оборудование, аналогичное камерам фиксации превышения скорости, способно измерять уровень шума от транспортных средств и может быть использовано для выявления нарушителей.