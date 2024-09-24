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В России хотят ввести уголовное наказание за оскорбление чиновников в интернете
Наказание за публичное оскорбление представителя власти в России планируют ужесточить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект, разработанный главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Документ вносит изменения в 319 ст. Уголовного кодекса РФ об ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.
Новым положением станет пункт об ответственности, касающийся публикаций о чиновниках в интернете или СМИ. Максимальной санкцией по новому положению может стать лишение свободы на срок до двух. Также среди наказаний штраф до 1 млн рублей, принудительные работы и лишение права занимать определенные должности.
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