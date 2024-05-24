В России хотят сразу лишать прав за сокрытие номеров

Власти РФ внесли в Госдуму новый законопроект: предлагают лишать прав на срок до 1,5 лет за сокрытие госномеров при помощи специальных устройств, пишет ПРАЙМ. Таким образом, если инициативу одобрят, то административная ответственность за такое правонарушение усилится.

Отмечается, что водитель понесет ответственность, если номерной знак оборудован устройством, препятствующим его идентификации, или устройством, которое просто может видоизменить или скрыть госномер.

Добавим, что такое правонарушение выделяют в специальный состав. За него, помимо лишения прав, еще и лишают самого устройства для сокрытия номеров.

Также власти внесли законопроект, по которому за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов предлагается наказывать лишением прав на срок до 1,5 лет.

Напомним, сейчас водителей, которые намеренно скрывают государственный регистрационный знак, либо штрафуют в размере 5 тыс. рублей, либо лишают прав на 3 месяца.