В России хотят создать международную платформу удаленной занятости для стран БРИКС

В России рассматривают возможность создания международной платформы в сфере удаленной занятости. Она может объединить страны, входящие в состав БРИКС, следует из поручения Президента Владимира Путина. Перечень опубликован на сайте Кремля.

К созданию платформы планируют привлечь «Газпром нефть».

«<...> представить предложения по созданию и использованию международной цифровой платформы в сфере удаленной занятости для государств, входящих в объединение БРИКС, включая концепцию и финансово-экономическую модель ее функционирования», — говорится в поручении.

Срок его исполнения — до 20 сентября. Отвественными за его исполнение являются Премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.