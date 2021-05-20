news_header_top_970_100
Минниханов: Успех Татарстана — в сильной экономике и межнациональном согласии
Минниханов: Успех Татарстана — в сильной экономике и межнациональном согласии
На празднике «Каравон-2021» ожидается более 20 тыс. «очных» гостей
В Лаишевском районе продолжат проработку планов создания метро
Ру Тат
news_header_bot_970_100
20 мая 2021  22:45
Надежда Гордеева

В России хотят создать электронный ресурс «Мои успехи» с достижениями школьников

news_top_970_100

В России планируют создать электронный ресурс «Мои успехи» с достижениями школьников. Эту информацию смогут учесть не только вузы при поступлении абитуриентов, но и работодатели. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время горячей линии в прямом эфире.

«Если нам, всем ведомствам, удастся договориться и определить такой верифицированный перечень мероприятий регионального, федерального и международного масштаба в разных областях (спорт, культура, туризм, волонтерство, олимпиады и так далее), то создадим некий электронный ресурс, который мы предварительно назвали „Мои успехи“», — рассказал глава федеральной службы.

Музаев пояснил, что это будет некое «электронное портфолио, отдельная характеристика человека». «Эти данные может использовать работодатель. Когда человек станет взрослым, по своему желанию может дать доступ к своим достижениям, которые он копил с раннего детства», — отметил руководитель Рособрнадзора.

#рособрнадзор
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное