В России хотят создать электронный ресурс «Мои успехи» с достижениями школьников

В России планируют создать электронный ресурс «Мои успехи» с достижениями школьников. Эту информацию смогут учесть не только вузы при поступлении абитуриентов, но и работодатели. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время горячей линии в прямом эфире.

«Если нам, всем ведомствам, удастся договориться и определить такой верифицированный перечень мероприятий регионального, федерального и международного масштаба в разных областях (спорт, культура, туризм, волонтерство, олимпиады и так далее), то создадим некий электронный ресурс, который мы предварительно назвали „Мои успехи“», — рассказал глава федеральной службы.

Музаев пояснил, что это будет некое «электронное портфолио, отдельная характеристика человека». «Эти данные может использовать работодатель. Когда человек станет взрослым, по своему желанию может дать доступ к своим достижениям, которые он копил с раннего детства», — отметил руководитель Рособрнадзора.