В России хотят сделать исламский банкинг постоянно действующим механизмом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Партнерское финансирование в России могут вывести из экспериментального режима и закрепить на постоянной основе. Варианты будущего регулирования сейчас обсуждаются, сообщил «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов.

Один из рассматриваемых вариантов – сделать бессрочным действующий закон об эксперименте. В Центробанке при этом считают более перспективным другой подход: выделить наиболее востребованные продукты банков и микрофинансовых организаций и установить правила их работы в рамках действующего финансового законодательства.

Такой механизм позволит учитывать особенности отдельных инструментов партнерского финансирования и одновременно сохранить единые принципы регулирования финансового рынка, сообщили изданию в пресс-службе ЦБ.

Обсуждение модели постоянного регулирования планируют завершить в ближайшее время. После выбора подхода потребуется разработать соответствующий законопроект, отметил Гузнов.

Эксперимент по партнерскому финансированию, включающему инструменты исламского банкинга, сейчас проводится в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане. При этом услуги могут предоставляться клиентам по всей России: в одном из регионов-участников должна быть зарегистрирована организация, которая работает в рамках эксперимента.

По словам директора центра исламского банкинга Ак Барс Банка Искандера Исхакова, заметный интерес к таким продуктам уже наблюдается в Москве и Московской области.