В России хотят разработать новую систему оценки качества образования вместо PISA

В России хотят разработать новую систему показателей оценки качества образования вместо международного исследования PISA. Об этом сообщил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко по видеосвязи в Минобрнауки РТ.

«В связи со сложившейся ситуацией Организация экономического сотрудничества и развития, которая является организатором международного исследования PISA, приостановила сотрудничество с Россией. Поэтому исследование PISA в нашей стране не проводится. Конечно, у нас есть опыт, и в этом году мы точно так же проведем подсчет итоговых показателей. Осенью на общероссийской выборке проведем оценки по модели PISA», – сказал спикер.

При этом Станченко заметил, что актуальным становится вопрос перехода на другую систему показателей, поскольку российская система образования имеет богатые исторические традиции, огромную научную и методологическую базу. «И неправильно нам все это не использовать для самых же себя в рамках тех показателей, по которым мы рассчитываем общее развитие системы. Думаю, что примерно через два года этот переход случится. Понятно, что нужно со всеми посоветоваться. Сначала будут обсуждаться общие принципы, потом конкретные формулировки», – подчеркнул он.

По мнению директора ФИОКО, новая система показателей оценки качества образования должна быть более расширенной, потому что «система образования – это и обучение, и воспитание». «Как минимум мы должны захватывать результаты обучения, каким-то образом пытаться измерить и воспитательные результаты, которые дает система образования. Кроме того, международные исследования – это же какие-то конкретные направления. А наши федеральные государственные образовательные стандарты включают множество учебных предметов», – отметил он.

В связи с этим, по словам Станченко, нужно переориентироваться на внутренние российские процедуры – на национальные системы оценки качества образования.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) – это международное сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет.