Россия хочет провести турнир по хоккею 3х3 в рамках саммита стран БРИКС

Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках саммита стран БРИКС планируют провести соревнования по хоккею 3х3. Об этом заявил замгендиректора Федерации хоккея России Александр Кикнадзе, пишет ТАСС. Напомним, в июне 2024 года в Казани проведут Игры стран БРИКС, а сам саммит пройдет в столице РТ в октябре 2024-го.

По словам спикера, те продукты, которые создает Федерация хоккея с момента введения санкций, показали свою востребованность. К таким продуктам относится и хоккей 3х3, турнир по которому хотят провести в рамках саммита.

В феврале 2022-го Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за чего сборные двух стран пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.