В России хотят отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

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В России хотят изменить способ информирования граждан об оплате за жилищно-коммунальные услуги, предоставив им возможность отказа от бумажного варианта платежки. Соответствующий законопроект Законодательного Собрания Краснодарского края поддержали Комиссия Государственной Думы по обеспечению жилищных прав граждан и профильный Комитет ГД по строительству и ЖКХ, пишет газета «Известия».

Предложенные региональными депутатами поправки в Жилищный кодекс РФ направлены на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капитальный ремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме, сказано в заключении комиссии Госдумы.

При этом парламентарии обратили внимание на то, что принятие новеллы решит проблему несовпадения места проживания гражданина с адресом жилого помещения, содержание которого он оплачивает. К тому же, по их мнению, реализация инициативы будет способствовать экономии бюджетных средств регионов. Депутаты также заметили, что законопроект соответствует принятым ранее решениям пленума Верховного суда и Конституционного суда.

Документ был внесен в Госуму 9 марта за подписью Председателя Заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко. В пояснительной записке авторы идеи упомянули растущие расходы на бумажные квитанции. В частности, согласно смете регионального оператора, стоимость агентских услуг за два года выросла более чем вдвое — с 31,3 млн рублей в 2021-м до 75 млн в 2023-м. В текущем году на указанные цели предусмотрено уже 100 млн.

Кроме того, краснодарские депутаты убеждены, что реализация инициативы позволит сохранить зеленые насаждения. Если половина из 1,1 млн абонентов края перейдет на электронные платежки, то за год будет сохранено более 130 деревьев.

В Минцифры РФ рассказали, что сейчас законопроект изучается Минстроем с учетом мнения всех участников жилищных отношений. До этого оба этих министерства выступали за принятие аналогичного предложения.

По мнению опрошенных изданием экспертов, на электронные квитанции за ЖКУ перейдут представители молодежи, которые активно пользуются гаджетами, тогда как пенсионеры могут и выступить за сохранение привычного формата.