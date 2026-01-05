В России хотят обязать супругов проходить медиацию перед разводом

Правительство России внесет предложения о введении обязательного досудебного урегулирования семейных споров с участием медиатора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план мероприятий в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Изменения коснутся Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». В частности, производство по спору будет приостанавливаться на время проведения медиации.

Супругов также хотят обязать проходить встречу с медиатором, особенно в делах с участием детей. В рамках инициативы планируется создание единого реестра медиаторов, специализирующихся на урегулировании семейных споров и внутрисемейных конфликтов с участием детей.

Ответственными за подготовку проекта закона назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. Реализация инициативы рассчитана на два года.