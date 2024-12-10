В России хотят обязать регистрировать домашних животных в едином реестре

С 1 января 2026 года в РФ хотят ввести обязательную регистрацию домашних животных в едином реестре. Инициатором законопроекта стали питерские депутаты, и их предложение уже одобрил Совет законодателей. Сейчас проект направлен в Госдуму. Отметим, что похожий реестр уже работает в Московской области. Он упростил учет питомцев и повысил ответственность владельцев. Законом предлагается маркировка и регистрация всех животных, что особенно актуально для собак, которые чаще всего становятся источником угроз, пишет «Парламентская газета».

Реестр питомцев станет госавтоматизированной системой. Его начнет вести федеральный орган ветеринарного надзора. Согласно проекту закона, регистрация поможет уменьшить число животных без надзора, особенно в регионах, где их популяция высока. Депутат Николай Валуев предложил сперва протестировать систему в Бурятии или Якутии, оценить эффективность данной меры. Он также подчеркнул, что льготники должны регистрировать животных бесплатно, чтобы не возникали недовольства в обществе.

На региональном уровне опыт уже показывает важность таких нововведений. В Питере, к примеру, разрабатывают свой закон, касающийся собак. Однако вопросы появляются из-за того, что федеральный проект охватывает все виды домашних животных. В связи с этим законодатели считают, что проект нужно доработать, при этом соглашаясь с его важностью.