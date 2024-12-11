В России хотят на год отсрочить привлечение приставов к взысканию долгов

В России планируют ввести отсрочку на привлечение приставов к сбору долгов с населения. Так, кредиторы не смогут воспользоваться их услугами в течение года, сообщает РБК со ссылкой на законопроект Министерства юстиции РФ.

Запрет коснется так называемых профессиональных взыскателей — микрофинансовых организаций, коллекторов и банков. Более того, привлечение приставов к взысканию долгов с физлиц для них в дальнейшем может стать платным.

Ожидается, что поправки будут внесены в законы «Об исполнительном производстве» и «О взыскании долгов физлиц».

В настоящее время участники рынка применяют ресурсы и полномочия органов принудительного исполнения для получения прибыли вместо того, чтобы воспользоваться досудебными методами взыскания долгов.

Ожидается, что изменения в законодательстве позволят повысить частоту обращения к инструментам досудебного урегулирования и, соответственно, снизят число обращений к приставам и сократят время, необходимое для сбора просроченных задолженностей. Все это приведет к увеличению объемов поступлений неналоговых доходов в бюджет России, полагают авторы проекта.