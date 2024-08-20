В России хотят доплачивать парам за долгий брак

В Госдуме занимаются доработкой проекта закона о поощрении россиян за вступление в брак и его продолжительность. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, чьи слова приводит «Парламентская газета».

Данный документ внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР еще в начале 2024-го. Как сказал Нилов, в более чем 20 регионах чествуют супругов, которые отметили 50 и более лет совместной жизни.

Инициаторы предлагают уравнять права на денежные выплаты за брачный «стаж» и начать платить поощрение уже за 20 лет брака и далее.

Однако правительство не поддержало документ. Причиной отказа стала не проработанность механизма выплат.

Как добавил Нилов, сейчас парламентарии разрабатывают этот механизм. Сумму выплаты хотят делить на обоих супругов или перечислять деньги на счёт одного из них. Банковские счета должны будут указать в заявлении.

Планируется, что все доработки внесут к осенней сессии.