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Здоровье
19 февраля 2022  18:26

В России выявлено еще более 179 тыс. случаев Covid-19

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За прошедшие сутки в России подтвердилось 179 147 случаев коронавируса, более 15 тыс. человек были госпитализированы. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19.

Больше всего случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге — 18 042, следом идут Красноярский край — 7897, Москва — 6874.

«Количество госпитализаций <...> составило 15 062 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,2%», — говорится в сообщении.

Несмотря на общее снижение, увеличение показателя отмечено в 14 регионах страны. 

В оперштабе напомнили, что большое число зараженных связано тем, что теперь специалисты учитывают не только результаты ПЦР, но и экспресс-тестирования.

За время пандемии Covid-19 в России заболели 15 199 720 человек.

#коронавирус #заболеваемость
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