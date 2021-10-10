В России выявлено 28 647 случаев Covid-19

За сутки в России обнаружено 28 647 случаев коронавирусной инфекции, 982 человека скончались, сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (Covid-19) — 28 647 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2421 (8,5%) без клинических проявлений», — отмечается в сообщении.

Больше всего инфицированных за сутки оказалось в Москве — 4 610, Санкт-Петербурге — 2 822, а также в Московской области — 2 026.

Таким образом, за время пандемии в России было зарегистрировано 7 775 365 зараженных вирусом. По данным оперштаба, темп прироста находится на уровне 0,37%.