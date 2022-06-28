В России выявили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки

На юге России обнаружена новая мутация вируса конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом рассказали в Первом Московском медицинском университете имени Сеченова, передает РИА Новости.

«На юге России обнаружена новая линия вируса конго-крымской геморрагической лихорадки <…>. В исследовании принимали участие сотрудники Сеченовского университета (Москва), Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора (Ставрополь), НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва)», — пояснили в вузе.

Специалисты отмечают, что это заболевание чаще всего фиксируется в странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Азии, но встречается и на юге европейской части России.

«В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям „Европа-1“ (596 образцов), „Африка-3“ (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии „Европа-3“ (шесть образцов)», — уточнили в пресс-службе университета.

При этом, по информации ученых, риск смерти или тяжелых последствий выше при заболевании вариантом вируса «Европа-1». Эксперты намерены детально изучить и линию «Европа-3», чтобы оценить ее географическое распространение в России и потенциальную опасность.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка передается от клещей и домашнего скота. От человека к человеку она может передаваться при тесном контакте с кровью.