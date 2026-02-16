news_header_top
Общество 16 февраля 2026 08:48

В России выявили два случая оспы обезьян у прибывших из Таиланда туристов

В Санкт‑Петербурге и Ленинградской области зарегистрированы два подтвержденных случая оспы обезьян у туристов, которые недавно вернулись из Таиланда. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

«Заболевшие незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует», – говорится в сообщении ведомства.

Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено.

Оспа обезьян – вирусная инфекция, сопровождающаяся повышенной температурой, увеличением лимфоузлов и характерной болезненной сыпью. Заражение происходит при тесном контакте с кожей больного, его биологическими жидкостями или зараженными предметами.
#оспа обезьян #Роспотребнадзор #Санкт-Петербург
