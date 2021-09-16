В России выявили более 19 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки на территории России зафиксировали 19 594 новых случая заражения Covid-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что у 8,2% из числа зараженных не наблюдается клинических проявлений болезни.

Кроме того, за день по стране зарегистрировано 794 летальных исхода. Полностью выздоровели 17 326 пациентов.

Наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в Москве (2479 случаев), Санкт-Петербурге (1653) и Московской области (768), а также в Свердловской (508) и Воронежской (481) областях.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал граждан к прохождению вакцинации, отмечая надежность и безопасность российских препаратов от коронавируса. Во время «Прямой линии» глава государства 30 июня заявил, что привился препаратом «Спутник V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».