В России выступили за введение «Карты русского» - ее аналог уже есть

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает необходимым ввести в России «Карту русского». Она поможет в репатриации соотечественников из-за рубежа, пишут «Ведомости».

Как рассказал спикер, эта карта могла бы действовать также, как «Карта поляка», которой пользуются некоторые жители Калининградской области и Белоруссии. Ее надо выдавать выходцам из РФ – если они или их предки были русскими. По данной карте этим людям могут дать безвизовый въезд в Россию, бюджетные места в российских вузах.

«Это такой базовый набор возможностей. И мы считаем, что эту карту надо вводить на федеральном уровне. Тут законодательная обшивка уже второй вопрос. Можно взять и переписать нормативку Израиля, Румынии, Венгрии, Польши, где эти карты есть. Все уже придумано, можно пользоваться», – пояснил Алиханов.

Он также добавил, что с помощью репатриации соотечественников можно было бы решить проблему дефицита кадров. Алиханов подчеркнул, что есть три способа «забыть про кадровый голод»: совершенствовать образовательную систему (быстро обучать нужных для экономики специалистов), повышать эффективность труда за счет самых разных технологий и искать новых людей. Однако для привлечения новых сотрудников нужно решить две задачи – насчет рождения новых людей и изменения в миграционной политике.

В качестве примера он рассказал, как все это реализуют в Калининградской области. Там с середины апреля действуют меры поддержки для репатриантов. За это время в регион переехали несколько семей. Власти помогают таким людям с работой, с медосвидетельствованием, сбором документов, устройством детей в школы и детсады. Также в регионе первые полгода репатриантам компенсируют аренду жилья.