В России выросли продажи алкоголя: каких напитков сколько продано

В РФ продажи коньяка в розницу за 1 квартал текущего года выросли до 3,5 млн декалитров (дал). Это на 9,6% больше, чем за тот же период 2023-го. Продажи игристых вин тоже неплохо увеличились - на 13,3% или до 5,4 млн дал, как и ликерных вин – до 292,4 тыс. дал (+13,9%), приводит статистику Росалкогольтабакконтроль.

Незначительно увеличились продажи водки – до 18,37 млн дал (+1,6% по сравнению с 1 кварталом 2023-го). Продажи виноградных вин увеличились до 13,25 млн дал (+4,2%), пишет ТАСС.

В целом по стране продажи алкоголя выросли до 56,12 млн дал (+5,4%). При этом в статистике не учитывали пиво, сидр, пуаре и медовуху. Алкоголя с крепостью выше 9% продали 29 млн дал (+5,6%).

Что касается ликероводочных изделий, то их продали 3,77 млн дал (+12,6%), других спиртных напитков – 3,3 млн дал (+18,8%), а слабого алкоголя - 4,59 млн дал (+8,2%).

При этом упали продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - до 424,1 тыс. дал (-1%), виноградосодержащих напитков без этилового спирта - до 166,4 тыс. дал (-34,9%). Меньше продали и плодовой алкогольной продукции – 2,99 млн дал (-4,1%).