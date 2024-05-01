В России выросли акцизы на тихие и игристые вина

В России с сегодняшнего дня выросли акцизы на тихие и игристые вина — втрое и более чем 2,5 раза соответственно. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие законы в конце ноября 2023-го и в апреле 2024 года.

Акциз на тихие вина увеличился с 34 до 108 рублей за 1 литр. Следующую индексацию планируется провести в начале 2025 года — ставка налога повысится до 112 рублей, в начале 2026 года — до 116 рублей.

По закону, подписанному в ноябре, акцизы на игристые вина, в том числе российское шампанское, также должны были увеличится примерно втрое (с 45 до 141 рубля за 1 литр), но по апрельскому документу ставка налога снизилась до 119 рублей за литр. В следующий раз акциз будет проиндексирован 1 января 2025 года (до 124 рублей за литр).

Также апрельский закон скорректировал ставки на крепленое (ликерное) и крепленое вино наливом — они рассчитываются за литр продукции, а не за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. С 1 мая акциз на ликерное вино составил 141 рубль за литр вместо 643 рублей, а при следующей индексации в начале 2025 года налог составит 147 рублей за литр вместо 669 рублей, 1 января 2026 года — 153 вместо 696 рублей, передает ТАСС.