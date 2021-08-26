В России вырос средний срок ипотеки

В этом году резко вырос средний срок ипотеки: для новостроек — на 2 года, вторичного жилья — на 2,5, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Для жилищных займов под залог прав требований по договору долевого участия (ДДУ) (новостройки) показатель увеличился на два года и достиг 20,9 года, а по не-ДДУ (вторичка) повысился на 2,5 года — до 20 лет.

Тенденция получила начало в 2016 году, когда значения не превышали 15 и 14,8 года соответственно. В 2021-м она усилилась за счет увеличения ипотечных ставок: удлиняя ссуду, заемщики снижали ежемесячный платеж, компенсируя подорожание жилья, объяснили в ЦБ.