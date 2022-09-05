В России вырос спрос на китайские автомобили – доля их продаж превысила 25%

В августе этого года россияне купили 11 тыс. 37 легковых автомобилей китайских марок. Это 25,9% от общего объема рынка. Больше всего было продано автомобилей Haval – более 3 тыс. единиц, автомобилей Haval, сообщает аналитическое агентство «Автостат»

На втором месте по продажам находится Chery с 2983 купленными машинами. Третье место занимает Geely, машины которой купили 2 935 россиян.

Ранее агентство также сообщило, что продажи новых легковых машин в России в последнем месяце лета увеличились. Эксперты объяснили это программой льготного кредитования, которое субсидируется государством, и предсказали рост спроса на отечественную Lada.