В России вырастет стоимость техосмотра для авто и мотоциклов с 2024 года

С 1 января 2024 года в России подорожает техосмотр. Цены проидексируют на уровень инфляции. Так, минимальная стоимость прохождения технического осмотра для легковушек станет 1187 рублей, а для мотоциклов и мотороллеров – 417 рублей, пишет Коммерсантъ.

Как уточнили в Союзе операторов техосмотра, регионы обязаны озвучить предельные минимальные цены на техосмотр до 20 декабря 2023 года. Напомним, в 2023-м ФАС установил «минималку» для легковых машин в размере 913 рублей, а для мотоциклов и мотороллеров – 321 рубль.

Отметим, что в сентябре этого года начали действовать новые правила техосмотра. Так, усложнили процесс снятия машин с учета для граждан, которые хотят заключить договор купли-продажи в простой письменной форме. Также поправки разрешают гражданам зарегистрировать свой транспорт в ГИБДД, не предъявляя полис ОСАГО.