В России выпустят наборы монет, посвященные борьбе с коронавирусом

В России появятся нумизматические наборы, посвященные вакцине «Спутник V» и Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Их изготовит Московский монетный двор, сообщает пресс-служба фонда.

«Российский фонд прямых инвестиций <...> совместно с Московским монетным двором — филиалом акционерного общества „Гознак“ <...> объявляет о выпуске новых нумизматических наборов, посвященных благодарности медицинским работникам за самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении РФПИ.

На одной из монет будет изображена вакцина «Спутник V» с картой мира как символ первенства российских ученых в разработке препарата от коронавируса, а на второй — бригада скорой помощи в защитных костюмах.

Отмечается, что нумизматические наборы «РФПИ» и «Спутник V» ограниченным тиражом поступят в продажу в торговый салон Московского монетного двора.

«В состав наборов входят памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная самоотверженному труду медицинских работников, и сувенирные жетоны, отчеканенные ММД из недрагоценного металла — нейзильбера — „Российский фонд прямых инвестиций“ и „Центр имени Н. Ф. Гамалеи. Спутник V“», — уточнили в фонде.