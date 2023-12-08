В России выпущена почтовая марка с изображением Владимира Жириновского

В России выпущена марка с изображением политика, основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Ее стоимость составляет 50 рублей.

Марка выпущена в серии «Кавалеры ордена „За заслуги перед Отечеством“». Еще одна новинка, относящаяся к этой серии, посвящена бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

Тираж каждой марки — 98 тыс. экземпляров.