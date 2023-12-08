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Общество 8 декабря 2023 18:49

В России выпущена почтовая марка с изображением Владимира Жириновского

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В России выпущена почтовая марка с изображением Владимира Жириновского

В России выпущена марка с изображением политика, основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Ее стоимость составляет 50 рублей.

Марка выпущена в серии «Кавалеры ордена „За заслуги перед Отечеством“». Еще одна новинка, относящаяся к этой серии, посвящена бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.

Тираж каждой марки — 98 тыс. экземпляров.

Напомним, что Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года от последствий коронавируса. Президент РФ Владимир Путин назвал его «патриотом, талантливым и неординарным человеком». Политик похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.
#Владимир Жириновский #почтовая марка
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