В России выйдет сериал о жизни Жириновского

Фото: сайт ЛДПР

Съемки сериала о жизни основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского начнутся в течение года. Об этом рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Сериал обязательно будет. Я не буду выдавать сейчас всех секретов, по некоторым вопросам решение еще не принято окончательно. <…> Надеемся, что в ближайший год у нас съемки сериала пойдут», - сказал Слуцкий журналистам.

Он добавил, что есть еще несколько сценариев, по каждому из которых будут сняты отдельные фильмы.

Жириновский был бессменным руководителем ЛДПР с 1992 по 2022 годы. В апреле 2022 года в возрасте 75 лет политик скончался. В 2026 году пройдут мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Жириновского. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.