В России вводятся штрафы до миллиона рублей за спам-звонки

В России ужесточена административная ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале публикации правовой информации.

Штрафы для граждан за «нарушения <...> требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи», увеличены с 2–2,5 тыс. до 10–20 тыс. рублей, для должностных лиц — с 4–20 тыс. до 20–100 тыс. рублей.

В свою очередь взыскания с юридических лиц за подобные нарушения законодательства выросли с 100–500 тыс. до 300 тыс. — 1 млн рублей.

Кроме того, для микрофинансовых организаций введена ответственность за рекламу займов с нарушением статьи закона о рекламе, которая требует предоставлять информацию о процентных ставках и диапазонах значений полной стоимости кредита с одинаковым размером шрифта. Штрафы для должностных лиц будут составлять от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, для компаний — от 600 тыс. до 1,6 млн рублей.

В пояснительной записке авторы новеллы замечали, что согласие абонента получать данные справочного характера (например, о прогнозе погоды или курсах обмена валют) не может быть воспринято как согласие получать рекламу.

«Практика спам-звонков широко распространена как среди компаний, индивидуальных предпринимателей, так и среди кредитных и микрофинансовых организаций, главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично», — заявляли создатели документа.

Закон был принят Государственной Думой 20 марта и одобрен Советом Федерации 3 апреля.