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Общество 13 февраля 2025 16:16

В России вводят обязательную маркировку звонков для борьбы с телефонными мошенниками

В России введут обязательную маркировку звонков, чтобы противостоять телефонным и интернет-мошенникам. Теперь на дисплее будет видно, откуда поступает вызов: от организации или с международного виртуального номера. Меру анонсировал на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство подготовило ряд поправок в законодательство для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. В частности, государственные службы, операторы связи и банки будут лишены возможности использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами. Это позволит предотвратить случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками таких организаций.

Также планируется создание информационной системы, где будут собираться записи голосов людей, злоупотребляющих доверием граждан ради собственной выгоды.

Кроме того, россиянам предоставят возможность отказаться от рекламных звонков и сообщений, что поможет защитить их от нежелательных звонков и массовых рассылок, выполняемых без предварительного согласия.

#Правительство РФ #Мошенничество
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