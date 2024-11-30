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В России вводят обязательную маркировку косметики и бытовой химии
С 2025 года в России вступит в силу обязательная маркировка некоторых видов бытовой химии, косметики, моторных жидкостей и смазочных материалов. Об этом со ссылкой на соответствующие постановления сообщает ТАСС.
Согласно документу, участники рынка начнут регистрировать продукцию в системе «Честный знак» с марта следующего года. Вводить ее будут поэтапно. Так, для бакалеи это 1 мая — 1 июля, для бытовой химии и косметики — с 1 мая по 1 октября. Для смазочных материалов и моторных жидкостей маркировка будет вводиться начиная с 1 сентября.
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