В России вводят обязательную маркировку косметики и бытовой химии

С 2025 года в России вступит в силу обязательная маркировка некоторых видов бытовой химии, косметики, моторных жидкостей и смазочных материалов. Об этом со ссылкой на соответствующие постановления сообщает ТАСС.

Согласно документу, участники рынка начнут регистрировать продукцию в системе «Честный знак» с марта следующего года. Вводить ее будут поэтапно. Так, для бакалеи это 1 мая — 1 июля, для бытовой химии и косметики — с 1 мая по 1 октября. Для смазочных материалов и моторных жидкостей маркировка будет вводиться начиная с 1 сентября.