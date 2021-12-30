В России вводится ответственность для владельцев затонувших судов

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому для собственников судов, утилизовавших их путем затопления, вводится административная ответственность. Также судовладельцев начнут наказывать за другие нарушения требований в отношении затонувших судов. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

К примеру, ответственность вводится за нарушения в части удаления, сроков удаления и наличия свидетельства о страховании и других документов по таким кораблям.

Уточняется, что под действие закона, помимо этого, подпадает утилизация морского судна путем его затопления в пределах внутренних морских вод или территориального моря РФ, акватория Северного морского пути либо затопление на внутренних водных путях РФ.