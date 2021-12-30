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Официальная хроника
30 декабря 2021  21:52

В России вводится ответственность для владельцев затонувших судов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому для собственников судов, утилизовавших их путем затопления, вводится административная ответственность. Также судовладельцев начнут наказывать за другие нарушения требований в отношении затонувших судов. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. 

К примеру, ответственность вводится за нарушения в части удаления, сроков удаления и наличия свидетельства о страховании и других документов по таким кораблям.

Уточняется, что под действие закона, помимо этого, подпадает утилизация морского судна путем его затопления в пределах внутренних морских вод или территориального моря РФ, акватория Северного морского пути либо затопление на внутренних водных путях РФ.

#Владимир Путин #закон #затопление #судно
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