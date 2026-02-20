В России вводится новый ГОСТ на бананы с 1 марта

Вступает в силу с 1 марта 2026 года новый межгосударственный стандарт на бананы, предназначенные для реализации в магазинах. Документ направлен на повышение прозрачности требований к качеству плодов и снижение доли небезопасной или дефектной продукции. Об этом сообщили в соответствующем документе в Росстандарте.

В ведомстве пояснили, что ГОСТ вводит чёткие определения стадий зрелости — от съёмной (зелёные плоды для дозаривания) до потребительской, когда бананы достигают наилучших вкусовых качеств. Устанавливаются требования к внешнему виду, размеру, количеству плодов в кисти, допустимым повреждениям кожуры и наличию латекса.

Документ прямо запрещает продажу бананов с серьёзными дефектами: гнилью, повреждениями мякоти, признаками заболеваний, переохлаждением, перегревом или перезреванием.

Кроме того, стандарт впервые закрепляет унифицированный перечень внешних дефектов с кодами и англоязычными обозначениями, используемыми в международной торговле. Это обеспечивает системный подход к оценке качества.

В Росстандарте подчеркнули, что новый ГОСТ имеет международный статус и будет применяться на уровне государств СНГ. При этом для российского рынка требования не являются принципиально новыми — предшествующий стандарт действовал с 2000 года.