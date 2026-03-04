В России вводится ГОСТ на маникюр и педикюр с 30 апреля

С 30 апреля в России вступает в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, детально регламентирующий порядок оказания услуг. Об этом сообщили РИА Новости в Росстандарте.

Документ вводит понятие карты типовых технологических процессов — описания последовательности действий, перечня препаратов, инструментов и оборудования, а также ориентировочного времени выполнения процедур в зависимости от состояния кожи и ногтей клиента.

Карты разработаны для классического, аппаратного, препаратного и комбинированного маникюра и педикюра, ухода за кожей кистей и стоп, укрепления, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия материалов.

Например, классический маникюр следует выполнять за 45–60 минут, начиная с оформления свободного края ногтей и увлажнения кутикулы. Затем кутикулу необходимо размягчить, обработать кожу вокруг ногтевой пластины, отшлифовать и отполировать ногти, после чего вновь увлажнить кутикулу.

На выравнивание натуральных ногтей отводится 70–90 минут. Процедура включает очистку ногтя, нанесение грунтовки и базового покрытия, затем геля тонким слоем, опиливание, шлифовку, финишное покрытие для блеска и увлажнение кутикулы.

ГОСТ также закрепляет определения профессиональных терминов — ногтевых шаблонов, типсов, акригеля, карты клиента и инструментов.

В Росстандарте подчеркнули, что стандарт направлен на повышение безопасности и качества услуг, защиту здоровья граждан и формирование добросовестной конкуренции. Потребители смогут быть уверены в соответствии услуг установленным требованиям, а бизнес получит прозрачные правила работы.